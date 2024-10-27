Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Özcan Y. idaresindeki 16 AZA 850 plakalı otomobil ile Fahri Ç. yönetimindeki 16 AVC 005 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Fahri Ç'nin kullandığı araçta yolcu konumunda bulunan Nevin Ç. yaralandı.
İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nevin Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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