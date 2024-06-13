İnegöl'de otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Abdulvahap A. (27) yönetimindeki 19 ADB 093 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile otomobildeki Sena E. (41), Emani E. (35), Abdulgani H. (23) ve Neda E. (17) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.