BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kaza sonrası sürücü, aracı bırakıp kaçtı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesi yolunda meydana geldi. Deydinler Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru giden 06 EM 328 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp tarlaya uçtu. Otomobil, elektrik direğine çarparken, sürücü aracını bırakıp kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Otomobil Tarlaya Uçtu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?