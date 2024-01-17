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İnegöl'de otomobile çarpan kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular - Son Dakika
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İnegöl'de otomobile çarpan kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kişi, yolda kaldıkları otomobillerine çarpan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arıza yapan otomobillerini iten 2 kişinin, kamyoneti fark ederek yol kenarına kaçması ve kamyonetin otomobile çarparak savrulması yer aldı. Kazanın şokunu atlatan 2 kişi, sürücüye yardım etmek için hemen yanlarındaki kamyonetin yanına koştu.

17.01.2024 - 13:49,  Güncelleme: 13:51
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 kişi, yolda kalıp ittikleri otomobillerine çarpan kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. 2 kişinin ölümden döndüğü o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl-İsaören Mahallesi yolunda meydana geldi. Otomobilleriyle, ilçe merkezinden İsaören Mahallesi istikametine seyir halinde olan 2 kişi, arıza yapan araçlarını itmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen bir kamyonet, otomobile çarparak yol kenarına savruldu. 2 kişinin ölümden saniyelerle kurtulduğu o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN YARDIMINA KOŞTULAR

Görüntülerde arıza yapan otomobillerini iten 2 kişinin, son anda arkadan gelen kamyoneti fark ederek yol kenarına kaçması, kamyonetin ise otomobile çarparak yolun karşısına savrulması yer aldı. Kazanın şokunu atlatan 2 kişinin sürücüye yardım etmek için yolun karşısındaki kamyonetin yanına koştuğu anlar da görüntülere yansıdı. (DHA)

İnegöl\'de otomobile çarpan kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İnegöl'de otomobile çarpan kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular - Son Dakika
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