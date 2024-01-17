İnegöl\'de otomobile çarpan kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Emekliye yapılan zam konusunda da ters düştüler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 kişi, yolda kalıp ittikleri otomobillerine çarpan kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. 2 kişinin ölümden döndüğü o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl-İsaören Mahallesi yolunda meydana geldi. Otomobilleriyle, ilçe merkezinden İsaören Mahallesi istikametine seyir halinde olan 2 kişi, arıza yapan araçlarını itmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen bir kamyonet, otomobile çarparak yol kenarına savruldu. 2 kişinin ölümden saniyelerle kurtulduğu o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN YARDIMINA KOŞTULAR

Görüntülerde arıza yapan otomobillerini iten 2 kişinin, son anda arkadan gelen kamyoneti fark ederek yol kenarına kaçması, kamyonetin ise otomobile çarparak yolun karşısına savrulması yer aldı. Kazanın şokunu atlatan 2 kişinin sürücüye yardım etmek için yolun karşısındaki kamyonetin yanına koştuğu anlar da görüntülere yansıdı. (DHA)