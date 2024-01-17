İnegöl\'de otomobili iten 2 kişi kamyonetin çarpmasından son anda kurtuldu

23:32 • •
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda kalan otomobili iten 2 kişinin, kamyonetin çarpmasından son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı kırsal İsaören Mahallesi yolunda arızalanan otomobili 2 kişi itmeye başladı.
Bu sırada arkadan gelen kamyonet, arızalanan otomobile çarptı.
Çarpışma öncesinde otomobili iten kişiler kendilerini yol kenarına atarak kazadan son anda kurtuldu.
Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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