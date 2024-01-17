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İnegöl'de otomobili iten 2 kişi kamyonetin çarpmasından son anda kurtuldu - Son Dakika
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İnegöl'de otomobili iten 2 kişi kamyonetin çarpmasından son anda kurtuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı İsaören Mahallesi yolunda arızalanan otomobili iten 2 kişi, arkadan gelen kamyonetin çarpmasından son anda kurtuldu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, otomobili iten kişiler çarpışmadan önce kendilerini yol kenarına atarak kazadan sağ salim kurtuldu.

İnegöl\'de otomobili iten 2 kişi kamyonetin çarpmasından son anda kurtuldu
17.01.2024 - 00:25,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda kalan otomobili iten 2 kişinin, kamyonetin çarpmasından son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı kırsal İsaören Mahallesi yolunda arızalanan otomobili 2 kişi itmeye başladı.

Bu sırada arkadan gelen kamyonet, arızalanan otomobile çarptı.

Çarpışma öncesinde otomobili iten kişiler kendilerini yol kenarına atarak kazadan son anda kurtuldu.

Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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