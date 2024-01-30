 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnegöl'de Parazit Kremi Kullanan Çift Uyuz Hastalığına Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl'de Parazit Kremi Kullanan Çift Uyuz Hastalığına Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vücutlarında kaşıntı olan Kamile (54) ve Fuat K. (76) çifti, büyükbaşlarda kullanılan parazit kremini sürdükten sonra kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tahlillerde çiftin uyuz hastalığına yakalandığı belirlendi.

İnegöl\'de Parazit Kremi Kullanan Çift Uyuz Hastalığına Yakalandı
30.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 11:53
Abone Ol

BURSA'nın İnegöl ilçesinde vücutlarında kaşıntı olan Kamile (54) ve Fuat K. (76) çifti, büyükbaşlarda kullanılan parazit kremini sürdükten sonra kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Çiftin, uyuz hastalığına yakalandığı belirlendi.

Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde oturan Kamile K. ile eşi Fuat K., vücutlarında kaşıntı olunca, bu bölgelere büyükbaşlarda kullanılan parazit kremi sürdü. Bir süre sonra kaşıntıları artan ve kusmaya başlayan çift, yakınlarının çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin yapılan tahlillerinde uyuz hastalığına yakalandıkları tespit edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İnegöl, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Parazit Kremi Kullanan Çift Uyuz Hastalığına Yakalandı - Son Dakika


12:09
Kim Jong-un, Savaş Uçaklarının Gösterisini İzlerken Şaşkınlık Geçirdi Kim Jong-un, Savaş Uçaklarının Gösterisini İzlerken Şaşkınlık Geçirdi
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33
Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33
Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23
Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15
'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası

Son Dakika
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15 "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02 Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
11:02 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
10:55 Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 12:18:13. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Parazit Kremi Kullanan Çift Uyuz Hastalığına Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement