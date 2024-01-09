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İnegöl'de park halindeki kamyonet yangını iş yerine sıçradı - Son Dakika
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İnegöl'de park halindeki kamyonet yangını iş yerine sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, yakındaki bir iş yerine de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi ve iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İnegöl\'de park halindeki kamyonet yangını iş yerine sıçradı
09.01.2024 - 03:21,  Güncelleme: 03:22
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki kamyonette çıkan yangın, yakındaki iş yerine de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda araç kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde ise hasar oluştu.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Caner sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan 59 ACD 356 plakalı kamyonetin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, alevler, kamyonun yakınında binanın zemin katındaki bir iş yerine de sıçradı. Yoğun duman nedeniyle iş yerinin bulunduğu binada oturan evlerinden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle alev topuna dönen kamyonet ve iş yerindeki yangın söndürüldü. Yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale gelirken, işyerinde de küçük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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