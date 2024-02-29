İnegöl'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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İnegöl'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

İnegöl\'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokağı'nda park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

29.02.2024 09:05  Güncelleme: 09:07
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokağı'nda park halinde bulunan 11 ABK 805 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol söndürdü.

Araçta hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

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