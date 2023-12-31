İnegöl\'de polis otosu kaza yaptı: 2\'si polis 4 kişi yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis otosu, otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında İnegöl Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Yusuf Y. (20) yönetimindeki 10 ACL 437 plakalı otomobil iddiaya göre bir anda yola çıkan kediye çarpmamak manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç, aynı yönde giden Abdullah H.'nin (30) kullandığı elektrikli bisiklete, ardından polis memuru Ali Ç. (31) yönetimindeki polis otosuna çarptı. Polis otosu ve bisiklete çarptıktan sonra savrulan otomobil takla atarak yan yattı. Kazada sürücüler ile polis memurları Muhammed E.Ş. (27) yaralandı. Diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis otosunda sıkışan Muhammed E.Ş. itfaiye ve polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti üyeleri Acil Servise gelerek yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.