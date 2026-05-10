İnegöl'de Silahlı Kavga: Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Hamidiye Mahallesi Yarış Sokak'ta, 4 gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle Mahmut Sait Ö'yü tabancayla yaralayan Rıza K, Mudanya ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.