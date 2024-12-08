İnegöl\'de Sürücünün Tavanında Demir Karyola ile Trafikte Seyri

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir sürücünün demir karyolayı otomobilinin tavanına ters şekilde bağlayıp, trafikte seyrettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İnegöl'de 16 ASM 220 plakalı otomobilin sürücüsü, otomobilinin tavanına ters olarak koyup, bir ucundan arka tampona iple bağladığı demir karyola ile Bursa- Ankara kara yolunda ilerledi. Sürücünün tehlikeli seyri, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),