İnegöl'de Tanker Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de Tanker Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İnegöl\'de Tanker Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen tanker nedeniyle sürücü yaşamını yitirdi; kimyasal sızıntı endişesi.

04.12.2024 20:17
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Eskişehir istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Kıyasettin K. (56) idaresindeki 41 AVZ 472 plakalı tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti ve bariyerlere çarpıp devrildi.

Kazanın ardından olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Tankerde kimyasal madde sızıntısı olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alınırken, sürücünün cansız bedenini çıkarmak için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Tanker Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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