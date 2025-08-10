İnegöl'de Tarihi Eser Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan bir araçta, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 27 sikke ve obje ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri S.C. (46) idaresindeki aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 27 sikke ve çeşitli objeler ile dedektör bulundu.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.