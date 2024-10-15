Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftçinin tarla sürdüğü sırada bulduğu el bombası, imha edildi.
İlçeye bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'nde çiftçi İsmail Çelebi traktörle tarlayı sürdüğü sırada topraktan el bombası çıktığını fark etti.
Durumu bildirdiği mahalle muhtarı Fatih Gül, jandarma ekipleri ile irtibata geçti. Bursa'dan bomba imha ekibi olay yerine çağrıldı.
Bomba imha ekibi, güvenli bir şekilde el bombasını imha etti.
El bombasının imha edilmesi kameralara yansıdı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Tarla Sürerken El Bombası Bulundu - Son Dakika
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