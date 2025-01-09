İnegöl'de Tartışma Kanlı Bitti: Eşler Birbirine Saldırdı - Son Dakika
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İnegöl'de Tartışma Kanlı Bitti: Eşler Birbirine Saldırdı

İnegöl\'de Tartışma Kanlı Bitti: Eşler Birbirine Saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Vahide Ö. ve eşi Maşallah Ö. arasındaki tartışma bıçaklı ve tencereyle saldırıya dönüştü. Her iki tarafın da yaralandığı olayda, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

09.01.2025 14:35  Güncelleme: 14:59
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Vahide Ö. (52) tartıştığı eşini başından ve kolundan bıçakladı. Maşallah Ö. (54) de karısını tencereyle başına vurarak yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Huzur Mahallesi 2'nci Sokak'taki bir evde meydana geldi. Maşallah Ö. ile eşi Vahide Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 3 çocuk annesi Vahide Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşini başından ve kolundan yaraladı. Maşallah Ö. de yaralı halde gittiği mutfaktan aldığı tencereyle eşinin başına vurdu. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kavgaları sonlandırılan yaralı çift, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'BAŞIMDA SİLAHLA BEKLİYOR'

Vahide Ö.'nün hastane çıkışında, arkasında eşini görünce, "Bunu benimle getirmeyin bak. Silahla başımda bekliyor evde" diyerek tepki gösterdiği görüldü. Aynı ekip otosuyla polis merkezine götürülen çiftin, birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Şiddet, İnegöl, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Tartışma Kanlı Bitti: Eşler Birbirine Saldırdı - Son Dakika

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