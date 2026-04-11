İnegöl\'de Telefon İçin Eğilen Yaya Ağır Yaralandı

11.04.2026 01:09
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karışına geçerken düşürdüğü telefonu almak için durup, yere eğilen Ahmed E., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Yolun karşına geçmek isteyen Ahmed E., iddiaya göre telefonunu düşürdü. Yola düşen telefonunu almak için durup, yere eğilen Ahmed E.'ye Bursa yönüne seyir halinde olan Cihan A. (30) yönetimindeki 16 ZG 045 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Ahmed E., ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsü Cihan A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, Ahmet E.'nin arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bu sırada düşürdüğü telefonu almak için eğildiği anda otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

