İnegöl\'de TIR-Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Kemal Ç. (24), ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi'nde İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Alanyurt'tan gelip köprülü kavşaktan Bursa istikametine dönüş yapan Fatih Y. (36) yönetimindeki 68 AFY 162 plakalı TIR, aynı yönde seyir halinde olan Kemal Ç. idaresindeki 16 BLU 051 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü TIR'ın altında kalarak yaklaşık 5 metre sürüklendi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kemal Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.