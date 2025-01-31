Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
İsmail Ö. (25) yönetimindeki 35 GA 0866 plakalı otomobil, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi ile Gürbüz Sokak üzerindeki kavşakta, Murat E. idaresindeki 16 BFE 085 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle, sürücü İsmail Ö. ve otomobilde bulunan eşi Songül Ö. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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