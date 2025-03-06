Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince trafik kontrolü gerçekleştirildi.
Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki uygulamada 100 araç kontrol edildi.
Eksik evrakı olan araçlar otoparka çekilirken, sürücülere alkol kontrolü de yapıldı.
Ekipler, eksiklikleri bulunan sürücülere toplamda 100 bin lira ceza yazdı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Trafik Kontrolü: 100 Bin Lira Ceza Kesildi - Son Dakika
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