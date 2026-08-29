İnegöl'de Trafik Uygulamasında Kaçan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'de Trafik Uygulamasında Kaçan Sürücü Yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçan sürücü, polis kovalamacası sonucu yakalandı ve ceza aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulaması sırasında aracını bırakarak kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında Muhammet Berat Zeyrek (23), aracını bırakarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan Zeyrek, asker olduğunu ve korktuğu için kaçtığını söyledi.

Yapılan sorgulamada, Zeyrek'in daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu belirlendi.

Zeyrek'e, ehliyetsiz araç kullanmak ve "dur" ihtarına uymamak nedeniyle toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç sahibine de aracını sürücü belgesi bulunmayan kişiye kullandırdığı gerekçesiyle 40 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Trafik Uygulamasında Kaçan Sürücü Yakalandı - Son Dakika

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