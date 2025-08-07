İnegöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 100 kök kenevir bitkisi ile 300 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma komutanlığı JASAT ve Eskikaracakaya Karakolu ekipleri, bir evde yasa dışı kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, adrese baskın düzenledi. Ekiplerin evdeki aramasında, bahçede ve evin içinde 100 kök kenevir bitkisi ile 300 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan Semih S. ve Tuncer A. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.