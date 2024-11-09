İnegöl'de Vidanjörcü Silahla Yaraladı - Son Dakika
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İnegöl'de Vidanjörcü Silahla Yaraladı

İnegöl\'de Vidanjörcü Silahla Yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vidanjör firma sahibi Harun R., tartıştığı kişiyi bacağından vurdu.

09.11.2024 19:19
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evin giderini açmak için giden, ancak gittiği evde tartıştığı Özay Ç.'yi (49) bacağından tabancayla vurarak yaralayan özel vidanjör firması sahibi Harun R. (24), teslim oldu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokakta meydana geldi. Özay Ç., iddiaya göre, 3 gün önce evinin giderinin açılması bir özel vidanjör firmasını aradı. Aradan belli bir süre geçmesine rağmen gelen olmayınca Özay Ç., firma sahibi ile telefonda tartıştı. Bunun üzerine Özay Ç. ile evin önüne gelen firma sahibi Harun R. arasında evin önünde de tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun R., üzerindeki tabancayla Özay Ç.' ye ateş etti. Özay Ç. sağ bacağına isabet eden mermiyle yaralanırken, mermilerden biri de park halindeki 16 F 6644 plakalı aracın camına isabet etti. Şüpheli geldiği araçla olay yerinden kaçarken, yaralı Özay Ç. ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

FİRMA SAHİBİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Harun R., olaydan 3 saat sonra karakola giderek teslim oldu. Harun R. İfadesinde, "Ev sahibi telefonla aradığında evinin önüne gittik. Yarım saat bekledik ev sahibi gelmeyince başka bir adresteki sorunu gidermek için olay yerinden ayrıldık. O sırada ev sahibi beni telefonla arayarak, hakaret içeren sözler söyledi. Biz sorunu gidermek için bir süre sonra Özay Ç.'nin evine yeniden gittik. Evinin önünde buluştuğumuz ev sahibi bana karşı hakaret etmeye devam etti. O sırada gerginlik yaşandı. Özay Ç. Aracından bıçak alıp üzerime yürüdüğü sırada bende kendimi korumak ve korkutmak için tabancayla yere ateş ettim. Mermilerden biri bacağına isabet etmiş. Ben yaralamak için ateş etmedim, kendimi korumak ve beni bıçaklayacağını düşünerek ateş ettim. Olayın ardından teslim oldum" dediği öğrenildi.

Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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