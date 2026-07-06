İnegöl\'de Yangın 100 Dönüm Alanı Yaktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde güneş panellerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, hasat edilmiş tarlalara sıçradı. Yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.
İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde bulunan güneş panelleri bölgesinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki biçilmiş buğday tarlalarına sıçradı. İhbarla bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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