Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yeniceköy Mahallesi Hasan Gemici Caddesi'ndeki seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Yangın Çıkan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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