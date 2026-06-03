İnegöl'de Yangın Çıkan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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İnegöl'de Yangın Çıkan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

İnegöl\'de Yangın Çıkan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
03.06.2026 09:02
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeniceköy Mahallesi Hasan Gemici Caddesi'ndeki seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, İnegöl, Güncel, Yaşam, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Yangın Çıkan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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