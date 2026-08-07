İnegöl'de Yangın Çıkaran Şahıs Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangına sebep olduğu iddia edilen K.Y. gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde arazide yangın çıkardığı iddia edilen kişi yakalandı.
Kırsal Hamzabey Mahallesi'nde bir arazide çıkan yangının ardından İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yangına neden olduğu iddia edilen K.Y, ekiplerce gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Yangın Çıkaran Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?