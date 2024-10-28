İnegöl\'de Yangın Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ömer Ergene (66) yalnız yaşadığı evinde iddiaya göre ocakta yemek yaptığı sırada yangın çıktı. Alevleri söndürmeye çalışan Ergene dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yangın, saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde 2 katlı binanın 2'nci katında çıktı. Yalnız yaşayan Ömer Ergene, iddiaya göre ocakta yemek yapmaya başladı. O sırada ocakta pişen yemek alev aldı. Ergene alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi. Dışarıya kaçmaya çalışan Ergene, soluduğu dumanın etkisiyle yere yığıldı. Dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler yangını söndürürken, yerde hareketsiz yatan Ömer Ergene'yi gördü. Olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Ergene'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.