İnegöl\'de yaralanan martı tedaviye alındı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kanadından yaralandığı için uçamayan martı tedaviye alındı.

Hamidiye Mahallesi Taşkın Sokağı'nda kanadından yaralandığı için uçamayan martı, çevredeki çocuklar tarafından fark edildi.

Bir süre çocuklar tarafından beslenen martının tedavisi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine durum bildirildi.

Bölgeye gelen ekipler, kuşu alarak bakım merkezine götürdü.

Yaralı martının tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.