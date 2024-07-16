İnegöl\'de Yayaya Motosiklet Çarptı: 3 Yaralı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde kara yolundan karşıya geçen yayaya motosiklet çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde meydana geldi. Yoldan karşıya geçmek için bekleyen Seyfettin İ.'ye (18), Deniz Y. (25) yönetimindeki 16 BDM 018 plakalı motosiklet çarptı. Seyfettin İ. ile motosiklet sürücüsü Deniz Y. ve arkasında oturan Ruslan K.'nin (23) yaralandığı kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçen yayaya çarpan motosikletteki 2 kişinin yola savrulduğu, hafif yaralanan yayanın ise motosiklettekilerin yardımına koştuğu görüldü.

Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.