İnegöl\'deki Doğal Termal Su, Kış Aylarında Vatandaşlara Şifa Sunuyor

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde doğal mineralli su arama kazısında bulunan ve 14 yıldır hiç durmadan akan su, bölge halkına doğanın ortasında kaplıca ortamı sunuyor. Karlar arasındaki gölette biriken suya girenler, sıfırın altında 2 derecede termal keyfi yaşarken, cilt hastalıklarına da şifa arıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde 2010 yılında bir firma, doğal mineralli su aramak için kazı yaptı. Ancak mineralli su yerine 55 derece sıcaklığı olan kaynak suyu çıkınca firma bölgeden ayrıldı. Bir gölette biriken sıcak su kaynağı da kaderine terk edildi. Zamanla sıcak su oranının artması, bölge halkının dikkatini çekti. Son 14 yıldır da gölette durmadan akan ve biriken sıcak suda vatandaşlar, şifa aramaya başladı. İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki traverten haline gelen su göleti, farklı şehirlerden gelenlerin de uğrak yeri oldu.

PİKNİK DE YAPIYORLAR

Cilt hastalıklarına şifa arayanlar, günübirlik bölgeye gelerek, gölette suya girip, istediği kadar kalıyor. Özellikle hafta sonları bölgeye gelenler, göletin çevresinde hem piknik yapıyor hem de suya girerek şifa arıyor. Suyun bazı hastalıklara iyi geldiğini söyleyen bölge halkı, kış aylarında da termal keyfi yaşıyor. Hava sıcaklığının en yüksek 9, en düşük sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü İnegöl'de vatandaşlar, karlar arasındaki kaynak suyu göletine girerek hem ısınıyor hem de şifa buluyor.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),