İnegöl-Domaniç Yolunda Dolu Yağışı

BURSA'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolu, etkili olan dolu yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Bursa'da Akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle İnegöl-Domaniç karayolu ile çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Dolu yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, görüş mesafesinin düşmesi üzerine bazı araçların kontrollü şekilde seyrettiği görüldü. Bölgede bulunan vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Yaklaşık kısa süre etkili olan dolu yağışı, daha sonra etkisini kaybetti.