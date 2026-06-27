İnegöl Hastanesinde Elektrik Panosunda Yangın

BURSA'da İnegöl Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saat 08.30 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki elektrik panosunda yangın çıktı. Dumanları fark eden hastane görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada hastanede bulunan vatandaşlar ve hasta yakınları panik yaşayarak, binanın dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına alıp söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),