İnegöl ile Domaniç\'i birbirine bağlayan kıvrımlı yolların eşsiz manzarası

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BURSA'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan 'kıvrımlı yollar', mevsim renklerinin tonlarıyla sürücülere eşsiz manzara sunuyor. Domaniç Dağları'na uzanan yol, havadan dron ile görüntülendi.

Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu eşsiz manzara, havadan dron ile görüntülendi. İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 10 kilometresini oluşturan 'kıvrımlı yol', 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor. Sürücüler ve yolcular, Kütahya'dan Bursa'ya doğru inerken Domaniç Dağları'nın etkileyici manzarasına tanık oluyor. Bulutların ve ağaçların, yolun üstüne düşen gölgeleri güzel görüntüler oluştururken, sürücüler seyahatin bitmesini istemiyor. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelen yol, her mevsim sunduğu renk cümbüşü ile hayran bırakıyor.