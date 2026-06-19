İnek Sulama Havuzundan Kurtarıldı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, sulama havuzuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından halatla çekilerek kurtarıldı.
Orduzu Mahallesi'nde bahçede otlayan inek, sulama havuzuna düştü. Durumu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin dalgıç itfaiyecilerinin 2 saatlik çalışmasında, iş makinesiyle beline halat bağlanan inek, sulama havuzundan çıkarılıp kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan ineğin hamile olduğu öğrenildi.
Haber- Kamera: MALATYA-DHA
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