İnfaz Yasası Değişiklikleri Gecikti - Son Dakika
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İnfaz Yasası Değişiklikleri Gecikti

29.05.2025 02:42
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Sezai Temelli, infaz yasası değişikliklerinin sadece hasta tutuklularla sınırlı kalacağını açıkladı.

(ANKARA)- DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, infaz yasasına ilişkin,"Gelecek teklifte sadece hasta tutuklular olacak. Kamuoyunun beklediği bazı infaz yasası değişiklikleri maalesef olmadı. İktidar, etki analizi yapılmadığını ve bu nedenle değişikliklerin sonbahara bırakıldığını söyledi." açıklamasında bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğllları ve Tuncer Bakırhan'dan oluşan bir heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti ile görüştü. Görüşmede yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İlke TV Ankara Temsilcisi Kemal Avcı'ya konuk oldu. Temelli, yargı paketi, komisyon çalışmaları ve Türkiye'nin demokratikleşme süreci ile ilgili kapsamlı görüşme yaptıklarını ve görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini belirtti.

Tüm partilerle yapılan görüşmelerde fikir ayrılıklarının yanı sıra ortaklaşılabilecek alanların da öne çıktığını belirten Temelli şunları kaydetti:

"Çözüm sürecinde bu kez daha yapıcı bir atmosfer var"

Uzlaşılmaz denen bir başlık yok. Bu memnuniyet verici. Fakat nasıl uzlaşılacağı, nasıl adım atılacağı konusunda hala zamana ihtiyaç var. Belki de çok uzun bir zaman sonra bu kadar geniş bir mutabakattan bahsediliyor olması çok önemli. Çözüm sürecinde bu kez daha yapıcı bir atmosfer var."

"AK Parti ile yapılan görüşme samimi bir ortamda geçti"

"Bugün AK Parti ile görüşmeniz 15'te başladı ama 2 saat 20 dakika kadar sürdü. Bu da çeşitli yorumlara yol açtı, içeride kriz mi var gibi. Neden bu kadar uzadı bu görüşme? Hemen söyleyeyim içeride kriz yoktu. Gerçekten diğer bütün görüşmelerimiz gibi bu da samimi bir ortamda geçti. Tabi iktidar partisiyle görüştük. İktidar partisiyle görüştüğümüz için kendileri bize uzun değerlendirmeler yaptılar. Hatta birinci çözüm sürecinden başlayarak değerlendirmeler de yaptılar. Ayrıntılı bir sohbet oldu. Önümüzdeki dönemde Yol alırken yol kazalarına uğramamak adına işte çeşitli sorunları aşmak adına geçmiş deneyimlerini de paylaşılması söz konusu oldu. Biraz uzamasının bir nedeni tabi ki buydu. Bir de çok başlık var. Biraz ayrıntıya girilen başlıklar vardı. Onları da tek tek konuştuk. Bu nedenle 2 saat 20 dakika bir rekor kırdık."

"Kamuoyunun beklediği bazı infaz yasası değişiklikleri maalesef olmadı"

İnfaz paketinin içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Temelli, teklifin bugün komisyonda görüşülmesinin beklendiğini belirterek, "Eğer tekrar bir gecikme olmazsa komisyonda ele alınacak. Gelecek teklifte sadece hasta tutuklular olacak. Kamuoyunun beklediği bazı infaz yasası değişiklikleri maalesef olmadı. İktidar, etki analizi yapılmadığını ve bu nedenle değişikliklerin sonbahara bırakıldığını söyledi." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sezai Temelli, DEM Parti, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

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