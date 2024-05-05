İngiliz Aktör Bernard Hill Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İngiliz Aktör Bernard Hill Hayatını Kaybetti

İngiliz Aktör Bernard Hill Hayatını Kaybetti

Manchester'da doğan ve 'Yüzüklerin Efendisi' filminde Kral Theoden, 'Titanik' filminde ise Kaptan Edward Smith rolleriyle tanınan İngiliz aktör Bernard Hill, hayatını kaybetti. Hill'in menajeri Lou Coulson, aktörün bu sabah öldüğünü açıkladı. Sevenleri sosyal medyada üzüntülerini paylaşırken, Yüzüklerin Efendisi hayranları, filmde ölenlerin ardından söylenen 'İyi ol. Git sen, git sen' paylaşımıyla üzüntülerini ifade etti.

05.05.2024 19:05  Güncelleme: 19:06
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"Yüzüklerin Efendisi" filminde Kral Theoden, "Titanik" filminde ise Kaptan Edward Smith rolleriyle tanınan İngiliz aktör Bernard Hill, hayatını kaybetti.

Hill'in menajeri Lou Coulson, aktörün bu sabah öldüğünü açıkladı.

Manchester'da 1944'te doğan Hill, Titanik filminde geminin kaptanı Edward Smith'e hayat vermişti.

Hill, en çok Oscar Ödülü kazanan yapım olan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ise Kral Theoden rolünde oynamıştı.

İngiliz aktörün ölüm haberinin ardından sevenleri sosyal medyada üzüntülerini paylaştı.

Yüzüklerin Efendisi hayranları, filmde ölenlerin ardından söylenen "İyi ol. Git sen, git sen" paylaşımıyla üzüntülerini ifade etti.

Kaynak: AA

Bernard Hill, Edward Smith, Manchester, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz Aktör Bernard Hill Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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