İngiliz Kraliyet Nişanı sahibi Londralı şef Khan, Kral 3. Charles'ın Türk halkına özel sevgi duyduğunu söyledi: - Son Dakika
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İngiliz Kraliyet Nişanı sahibi Londralı şef Khan, Kral 3. Charles'ın Türk halkına özel sevgi duyduğunu söyledi:

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- "Bu sevgiyi kalbinde taşıyor"

İngiltere Kraliyet Nişanı sahibi Londralı şef Taz Khan, Kral 3. Charles'ın Türk halkına özel sevgi duyduğunu söyledi.

İngiltere'de Kral 3. Charles'ın doğum günü kutlanırken Antalya'daki COP31 alanında bulunan İngiltere pavilyonunda Kral'ın "Sürdürülebilirliğin Kralı" portresi sergileniyor.

Şef Khan, sergilenen tablo ve eserlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Majesteleri (Kral 3. Charles), Türk halkına karşı özel bir sevgi besliyor. Bu sevgiyi kalbinde taşıyor." diyen Khan, Kral 3. Charles'ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden duygusal olarak etkilendiğini ve derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Khan, 3. Charles ile görüşme fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Sürdürülebilirliğin Kralı" tablosunu hediye olarak hazırladığını anlattı.

Eserin atık olarak görülen malzemelerden yapıldığına dikkati çeken Khan, "Biz, atıklarda değer bulduk. Kraliyet parklarından dökülen çiçek yapraklarını ve çiçekleri kullandık." dedi.

Khan, çerçevenin Kral'ın mülkündeki ağaçtan hazırlandığını ve tabloda tamamen doğal malzemelerin kullanıldığını söyledi.

Esere bu nedenle "Sürdürülebilirliğin Kralı" adını verdiklerini dile getiren Khan, Buckingham Sarayı'nda Kral 3. Charles'a takdim ettiği portrenin Kraliyet Sarayı'nın ve Kraliyet Koleksiyonu Vakfının mülkiyetinde olduğu bilgisini paylaştı.

Khan, Antalya'ya gelmeden önce eseri COP31'e götürmek için Kral'dan izin istediğini anlattı.

Kral 3. Charles'ın kitabı Türkçeye çevrildi

Pavilyonda sergilenen kitapla ilgili de bilgi veren Khan, eserin Kral 3. Charles'ın "Harmony (Uyum)" kitabından ilham alınarak hazırlandığını söyledi.

Khan, eserin 3. Charles'ın dünyayı korumak için 50 yıldır yürüttüğü çalışmaların, sürdürülebilirlik konusundaki düşüncelerinin ve doğayla nasıl uyum içinde yaşanması gerektiğine ilişkin görüşlerinin özeti olduğunu kaydetti.

Kitabı okuduğunda çok etkilendiğini belirten Khan, Kral 3. Charles'tan Türkçeye çevrilmesi için izin aldığını dile getirdi.

Khan, eserin çevirisinin tamamlandığını ve okurlarla buluştuğunu ifade ederek, "Arkasında gördüğünüz ise geleneksel Osmanlı el sanatları kullanılarak hazırlanmış özel bir baskı. Bu baskıda Türkiye'nin yüzlerce yıllık kültürel mirasının bir parçası olan geleneksel ebru sanatından yararlanıldı." diye konuştu.

Özel baskıdan iki adet hazırladıklarını belirten Khan, bunlardan birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, diğerinin de Kral 3. Charles'a takdim edileceğini söyledi.

Khan, Türk gelenekleriyle süslenmiş hediyenin Kral 3. Charles'ı çok etkileyeceğine ve çok hoşuna gideceğine inandığını sözlerine ekledi.

COP31'deki İngiltere pavilyonu

Kral 3. Charles'ın 78. doğum gününde "Harmony"nin ilk Türkçe baskısı ve Kral'ın tamamen atıklardan yapılan portresi "Sürdürülebilirliğin Kralı", COP31'deki İngiltere pavilyonunda sergileniyor.

Kitabın Türkçe baskısında "Ahenk: Dünyamıza Yeni Bir Bakış" ismi tercih edildi.

"Sürdürülebilirliğin Kralı" tablosu, Khan tarafından Londra'da tasarlandı, çerçevedeki ahşap, kraliyet parklarının dökülmüş çiçek yaprakları ve kahve atığı boyalarıyla yapıldı.

Portre, yurt dışında ilk kez Antalya'da sergileniyor.

Kaynak: AA
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