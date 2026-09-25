İngiliz Royal Philharmonic Orchestra, Petrenko yönetiminde AKM'de konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiliz Royal Philharmonic Orchestra, Petrenko yönetiminde AKM'de konser verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İngiliz Royal Philharmonic Orchestra, Petrenko yönetiminde AKM\'de konser verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin köklü orkestralarından Royal Philharmonic Orchestra, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Türk Telekom Opera Salonu'nda konser verdi. Müzik direktörü Vasily Petrenko'nun yönettiği konserde solist Liya Petrova yer aldı.

İngiltere'nin köklü orkestralarından Royal Philharmonic Orchestra (RPO), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verdi.

Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşen konserde, orkestrayı müzik direktörü Vasily Petrenko yönetti. Konserin solisti ise keman sanatçısı Liya Petrova oldu.

Program, Nikolai Tcherepnin'in "La Princesse Lointaine" (Uzak Prenses) eseriyle başladı. Petrova'nın solist olarak yer aldığı konserde Jean Sibelius'un Keman Konçertosu seslendirildi.

Konserin ikinci bölümünde ise Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 5. Senfonisi sanatseverlerle buluştu.

Royal Philharmonic Orchestra 1946'da kuruldu

Merkezi Londra'da bulunan Royal Philharmonic Orchestra, 1946'da şef Sir Thomas Beecham tarafından kuruldu.

Orkestra, senfonik repertuvarın yanı sıra farklı müzik türleri, sinema ve video oyunu müzikleri gibi çeşitli projelerde de çalışmalar yürütüyor.

Tarihi boyunca Rudolf Kempe, Andre Previn, Yehudi Menuhin, Yuri Temirkanov ve Vladimir Ashkenazy gibi şef ve sanatçılarla çalışan RPO, Kylie Minogue, Shirley Bassey, Deep Purple, Def Leppard ve Rod Stewart gibi popüler müzik sanatçılarıyla da ortak projeler gerçekleştirdi.

Orkestra, konser çalışmalarının yanı sıra eğitim ve toplumsal erişim programları da yürütüyor. RPO Resound programı kapsamında farklı yaş ve topluluklardan kişilerin müzikle buluşmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

RPO'nun sanat yönetimini Vasily Petrenko sürdürüyor.

Kaynak: AA
Türk TelekomKültür SanatİngiltereİstanbulGüncelKültürSanatMüzikLiyaAKMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti Fatih Erbakan’dan yeni seçim kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı
22:27
SPK düğmeye bastı 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
21:45
Canlı anlatım: Kocaeli’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Kocaeli'de ilk gol geldi
20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
20:29
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı! İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
20:10
Mekke İttifakı’nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
Mekke İttifakı'nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 23:30:27. #.0.3#
SON DAKİKA: İngiliz Royal Philharmonic Orchestra, Petrenko yönetiminde AKM'de konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei