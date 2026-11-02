İngiliz Savunma Bakanı Streeting, İran'ın suçlamasını 'yüzsüzlük' diye yanıtladı

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, İngiliz donanması ve hava kuvvetlerini terör örgütü ilan eden İran'a yönelik olarak "Bölgesel istikrarsızlığı bu denli körükleyen İran'ın böyle bir suçlamada bulunması tam anlamıyla yüzsüzlük." dedi.

Streeting ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'de yaptıkları görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Streeting, Soğuk Savaş'ın sonundan bu yana görülmemiş seviyede yüksek bir tehditle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bu tehdit büyüyor. Bu yüzden bir arada durmalı, kabiliyetlerimizi, savunma sanayi işbirliğimizi ve ittifakımızı güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş istemediğini belirtmesine rağmen savaş çıkarmakla suçlayan Streeting, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı istediği anda bitirebileceğini kaydetti.

Streeting, İngiltere'nin Ukrayna'nın yanında olmaya devam ettiğini belirterek, "Moskova, NATO topraklarının her bir santimetresini korumaya hazır olduğumuzu anlamalı. Provokasyonlar ve saldırganlıklar bazılarına göre hibrit tehditler olsa da bana göre devlet destekli terörizmdir. Rusya'nın Avrupa'ya karşı bu yaklaşımı kabul edilemez ve durdurulmalıdır." diye konuştu.

Rusya'yla savaş arayışında olmadıklarına da işaret eden Streeting, "Rusya'yı caydırmak için çalışıyoruz. Umarız, Kremlin'deki mantıklı danışmanlar kazanır ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirir." ifadesini kullandı.

Streeting, Rusya-Ukrayna savaşının diplomasiyle bitmesi gerektiğine işaret ederek, "Ancak bu savaş, Ukrayna'nın kabul edeceği bir anlaşmayla sona ermeli. Ukrayna'yla ilgili bir karar, Ukrayna'nın olmadığı masada Ukrayna'sız alınamaz." dedi.

Ukrayna'nın savunmasının Avrupa savunmasıyla bağlantılı olduğunun da altını çizen Streeting, Ukrayna'nın yanı sıra Rusya'nın da bu savaşta maddi ve manevi çok büyük kayıp verdiğini ifade etti.

"Ödül olarak alt kattaki tuvaletime asacağım"

Streeting, İran'ın İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanmasını terör örgütü ilan etmesine ilişkin soruya verdiği yanıtta, "İran'ın, Kraliyet Donanması ve Hava Kuvvetlerine yönelik suçlamaları bir yanıtı hak etmiyor. Ben sadece bu suçlamalara ilişkin gazete kupürlerini bir madalya olarak alt kattaki tuvaletime asmakla ilgileniyorum." dedi.

İran'ı bölgesel istikrarı zedeleyen terörist aktivitelere destek vermekle suçlayan Streeting, "Bölgesel istikrarsızlığı bu denli körükleyen İran'ın böyle bir suçlamada bulunması tam anlamıyla yüzsüzlük." değerlendirmesini yaptı.

Streeting, ABD'nin İngiltere'de kullandığı Fairford Hava Üssü'ne yönelik saldırı iddialarını hatırlatarak, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılara başlamasının ardından Tahran'ın saldırılarla ilgisi olmayan komşu ülkeleri hedef aldığını kaydetti.

İngiltere'nin İran'la diplomatik kanalları her zaman açık tuttuğunu söyleyen Streeting, "Gelinen noktada tansiyonu düşürmek ve diplomasi için çalışmalıyız. İran'la yaşadığımız her şeye rağmen diplomatik kanalları açık tutmaya çalıştık. İran'ı her zaman var olan diplomatik alternatiflerle yönlendirmeye çalıştık. Böyle yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Deniz ve hava kuvvetleri "terör örgütü", istihbarat servisi "düşman grup"

İran Dışişleri Bakanlığı, 1 Kasım'da açıkladığı bildiride İngiltere Kraliyet Donanması ile Kraliyet Hava Kuvvetlerini "terör örgütü", İngiliz dış istihbarat servisi MI6'yı da "düşman grup" olarak tanımladığını duyurmuştu.

Bildiride, "İngiltere'nin son bir yıl içerisinde Devrim Muhafızları Ordusunu 2026 Devlet Tehditleri Yasası kapsamına almak gibi İran'a yönelik gerçekleştirdiği düşmanca eylemlere karşılık 1 Kasım 2026'dan itibaren İngiliz dış istihbarat servisi MI6 düşman grup olarak kabul edilecek ve İngiltere Kraliyet Donanması ile Kraliyet Hava Kuvvetleri terör örgütü olarak tanımlanacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Bildiride, söz konusu kararın uluslararası hukuk kuralları ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığı belirtilmişti.