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İngiliz Yapım Şirketi Kapadokya'da Belgesel Çekiyor - Son Dakika
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İngiliz Yapım Şirketi Kapadokya'da Belgesel Çekiyor

İngiltere merkezli bir yapım şirketi, Kapadokya'nın sıra dışı manzarası ve kültürel zenginliklerini belgesel olarak kaydetmek için Göreme beldesinde çekim yapıyor. Belgeselin yayınlanmasıyla yabancı turistlerin Kapadokya'ya ilgilerinin artması bekleniyor.

İngiliz Yapım Şirketi Kapadokya\'da Belgesel Çekiyor
20.12.2023 - 11:33,
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Çeşitli ülkelerde hazırladıkları belgeselleri, izleyici oranı yüksek televizyon kanallarında yayınlanan İngiltere merkezli yapım şirketinin ekibi, Kapadokya'nın sıra dışı manzarası ve kültürel zenginlikleriyle insan hikayelerini Nevşehir'in Göreme beldesinde kayda alıyor.

Kapadokya'yı ziyaret eden yılda yaklaşık 4 milyon turistin uğrak mekanı konumundaki peribacalarıyla kaplı 2 bin 84 nüfuslu belde, nüfusunun iki bin katı konuk ağırlamasıyla biliniyor.

Göreme Açık Hava Müzesini, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri ve beldedeki balon turlarını görüntüleyen İngiliz ekip, kayadan oyma kilise, manastır ve şapellerdeki tarihi freskleri de izleyiciye aktarabilmek için gayret sarf ediyor.

Türkiye Film Komisyonu Başkanı ve yapımcı Sait Yardımcı eşliğinde beldede 13 Aralık'tan bu yana çekim yapan ekip, hafta sonunda ülkelerine dönecek.

Belgeseller tanıtıma katkı sağlıyor

Yardımcı, AA muhabirine, 10 kişilik ekiple UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki Kapadokya'da belgesel çekimlerine devam ettiklerini, bölgenin geniş coğrafyasında ekiplerin farklı noktalarda eşzamanlı çalıştığını söyledi.

Belgesel filmin yayınlanmasıyla yabancı turistlerin Kapadokya'ya ilgilerinin yoğunlaşacağına inandığını kaydeden Yardımcı, şöyle konuştu:

"Daha önce de birçok belgesele mekan olan Kapadokya'da çekim yapıyoruz. Göreme Milli Parkı içindeki tarihi kiliseler, güvercin evleri ve kaya oyma mağaralar bu belgeselin ilgi alanına giriyor. Arka plandaki büyük bir ekiple hazırlanan bu belgesel, İngiltere ve Avustralya'da önemli televizyon kuruluşlarında yayınlanacak. Kapadokya, dünyada bilinen ve ilgi gören bir destinasyon. Ancak turizm endüstrisinde büyük bir rekabet var. Herkes kendi ürününü tanıtmak için çaba harcıyor. Bu gibi belgeseller, reklamın dışında doğal ortam sunduğu için tanıtıma çok önemli katkı sağlanmış oluyor."

"Kapadokya'nın çarpıcı manzarası var"

Yönetmen Thomas Williams ise dünyanın her yerinde ilginç manzara ve hikayeler sunan alanların olduğunu ancak Kapadokya'da doğanın sunduğu manzaranın hayranlık uyandırdığını ifade etti.

Göreme'de karşılaştıkları tarihi, doğal ve kültürel varlıkların yanı sıra bazı insan hikayelerinin de hazırlanan belgesele yansıtılacağını anlatan Williams, "Kapadokya'nın çarpıcı manzarası var. Kayaların güzel oluşumları var. Aynı zamanda tarihin ve kültürün bir derinliği de göz önünde. Geçmişte yapılan eserler burada farklı bir hikayeyle güncelleniyor ancak hala geçmişle olan bağlantılarının izleri de görülebiliyor. Bu eşsiz manzarada yaşayan insanların hikayesi ve bölgenin ne kadar özel olduğunu izleyicilerin anlamasına yardımcı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Farklı turizm merkezleri ve yaşam alanlarında belgesel hazırladığını aktaran Williams, sözlerini şöyle tamamladı:

"Manzaraları ve hikayeleri kaydedip farklı resim ve görseller alıyoruz. Buradaki insanların kültürüne göz atmak ve nedenini anlamak bir tarih ödevi gibidir. Gördüklerini, öğrendiklerini yüksek sesle insanlara anlatmak için burası üst düzey bir yer. Dünyanın farklı yerlerinde anlatacak ve yansıtılacak manzaralar var, biz de bunları izleyiciye anlatmak için çalışıyoruz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İngiliz Yapım Şirketi Kapadokya'da Belgesel Çekiyor - Son Dakika
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