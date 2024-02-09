İngilizce öğretmenini vuran zanlı tutuklandı

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KARTAL'da anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Katie Erorbay'ı vuran zanlı Mustafa Gülter tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Şubat Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, anaokulundan çıkarak aracına bindi. O sırada taksiyle Erorbay'ın aracına yanaşan Mustafa Gülter, öğretmeni zorla araçtan indirmeye çalıştı. Aracından inmek istemeyen Erorbay ile taksi şoförü Mustafa Gülter arasında tartışma yaşandı. Mustafa Gülter, yanında bulunan silahıyla Erorbay'ı önce çenesinden yaraladı ardından da öğretmene ateş etti. Olayın ardından Mustafa Gülter, öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu. Erorbay'a ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri İngilizce öğretmeninin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet zanlısı Mustafa Gülter tedavisinin ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan Mustafa Gülter Anadolu adliyesine sevk edildi.

YÜZÜK ALMIŞTIM

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mustafa Gülter "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Mustafa Gülter hakimlikteki sorgusunda, "Daha önceki ifadelerimi tekrar ederim. Biz müteveffa ile sözleşmiştik. Yüzük almıştım" dediği öğrenildi.