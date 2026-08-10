İngilizlerin Göçmen Algısı Kötüleşiyor - Son Dakika
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İngilizlerin Göçmen Algısı Kötüleşiyor

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İngiltere'de anket, halkın neredeyse yarısının İsrail'den göçmen istemediğini gösterdi.

İngiltere'de yapılan anket, halkın yaklaşık yarısının İsrail'den daha az sayıda göçmen gelmesini ya da hiç göçmen gelmemesini istediğini ortaya koydu.

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov, 2016-2026 yıllarında göçe ilişkin kamuoyu tutumundaki değişimi karşılaştıran anket yaptı.

Ankete göre, İngilizlerin Rusya, İsrail, Hindistan ve ABD'den gelen göçmenlere yönelik tutumu 2016'ya kıyasla daha olumsuz hale geldi.

Buna göre, İsrail'den daha az sayıda göçmen gelmesini ya da hiç göçmen gelmemesini isteyenlerin oranı 2016'da yüzde 39 iken bu oran 2026'da yüzde 47'ye yükseldi. Böylelikle, İsrail'den göçmen gelmesine olumsuz yaklaşanların oranında 8 puanlık artış kaydedildi.

YouGov'un değerlendirmesinde, bu artışın muhtemelen, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik tutumun kötüleşmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

İngilizlerin yüzde 69'una göre son 10 yılda ülkeye göç "çok yüksek"

Ankete göre ayrıca, İngilizlerin yüzde 69'u son 10 yılda ülkeye göçün çok yüksek olduğunu belirtti. Bu oran, aynı sorunun yöneltildiği 2016'da yüzde 70 olarak kaydedilmişti.

Katılımcıların yüzde 43'ü göçün İngiltere için "çoğunlukla kötü" olduğunu ifade etti. Bu oran, 2016'ya göre 10 puanlık artışa işaret etti.

Buna karşılık, ankete katılanların yüzde 21'i göçün ülke için "çoğunlukla iyi" olduğunu, yüzde 29'u da göçün "hem iyi hem kötü etkileri" bulunduğu görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

İngiltere, Göçmen, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngilizlerin Göçmen Algısı Kötüleşiyor - Son Dakika

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