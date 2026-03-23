İngiltere, ABD-Iran Görüşmelerini Destekliyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, ABD'nin İran ile yaptığı verimli görüşmeleri memnuniyetle karşıladı.

İngiltere, ABD ile İran arasında verimli görüşmeler yapıldığına dair haberleri memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü, ABD Başkanı Donald Trump'ın, son 2 gündür ülkesinin, İran ile " Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını duyurduğu paylaşımının ardından açıklama yaptı.

Sözcü, "Verimli görüşmelere dair her türlü haberi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Sözcü, İngiliz hükümetinin, savaşın bir an önce sona ermesinin küresel çıkarlar açısından önemli olduğunu her zaman vurguladığını belirterek, özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması gerektiğini kaydetti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İngiltere, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 18:07:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.