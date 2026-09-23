İngiltere Başbakanı Burnham BM'de İsrail'e sessiz kalmayacaklarını söyledi

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki eylemleri karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Çocuklar da dahil olmak üzere çok fazla insan öldü. Çok az yardım bölgeye girebiliyor. Bu durum çok uzun zamandır devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Burnham, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap ettiği konuşmasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının getirdiği sorunlarla 10 yıldır uğraştıklarını söyledi.

Ancak bu durumun avantajlar da sunduğuna dikkati çeken Burnham, "Britanya geri döndü. İstikrarımızı onarıyoruz. Daha dinamik bir ekonomi inşa ediyoruz." diye konuştu.

Zamanın getirdiği sıkıntılara karşı mücadelenin önemli olduğunu aktaran Burnham, artan yaşam maliyetlerinden gelişen teknolojinin getirdiklerine kadar birçok alanda toplumun hayatını iyileştirmeye yönelik adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Burnham, istikrarsızlık ve toplumları bölmeye yönelik güçlerle mücadelenin ulusal güvenlikle alakalı olduğunu belirterek, "Savunmaya yatırım yapmaya devam edecek, NATO'yu ve Avrupa kabiliyetini güçlendirme sözümüze sadık kalacağız. Sert gücümüzü ve caydırıcılığımızı artırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ancak Rusya'nın gerilimi artırma oyununu da oynamayacağız. Rusya'nın aksine çatışma aramıyoruz." dedi.

Askeri güç kadar toplumsal bağların da ülkeleri güçlü kıldığını anlatan Burnham, bu bağların da saldırı altında olduğuna işaret ederek, Rusya'nın uzun süredir dezenformasyon ve yalanlar yayarak halka korku yaymayı amaçladığını söyledi.

Rusya'nın bu çabalarının aşırı sağ söylemi artırdığına vurgu yapan Burnham, "2019'daki genel seçimlerimize müdahalede bulunmak istediklerine dair kanıtlarımız var. Ayrıca korkunç olaylar sonrasında tansiyonu artırmaya çalıştıklarını da biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Burnham, Rusya yönetiminin her yıl manipülasyona 1,3 milyar sterlin harcadığını öne sürerek, "İnsanların evlerine kadar ulaşan ve kendi ülkeleri ile toplumları hakkında görüşlerini değiştiren, kötüye gidiş söylemini yayan, toplumda ayrışma ve olumsuzluk hissi yayan bilgilerden bahsediyoruz." dedi.

"Yapay zeka halka hizmet etmeli"

Siber saldırılara da işaret ederek yapay zekanın bu tehditleri artıracağı değerlendirmesini yapan ve geçmişte Britanya hakkında negatif bilgi yaymaya çalışanlara çok fazla alan tanındığına dikkati çeken Burnham, buna artık müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Ulusal Bilgi Savunma Merkezi kurarak dezenformasyonla mücadele edecek bir sistem kurma talimatı verdiğini ifade eden Burnham, İngiltere'nin BM Güvenlik Konseyi üyesi, ABD ve AB'nin müttefiki olarak dünyada değişime öncülük edebilecek ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Burnham, toplumun yapay zeka konusundaki endişelerine işaret ederek, "Yapay zeka konusundaki temel kararlar seçilmiş hükümetlerce alınmalı ve halka hizmet etmeli. Yapay zekanın yeniden endüstriyelleşmenin motoru olduğundan ve fırsat sunduğundan emin olmalıyız." diye konuştu.

Sanayi Devrimi'nin işçilere büyük sorunlar yaşattığına dikkati çeken Burnham, "Bu sefer doğru olanı yapmalıyız." derken gelecek yıl İngiltere'ye geçecek G20 Dönem Başkanlığının merkezinde yapay zekanın yer alacağını söyledi.

"Çocuklar da dahil olmak üzere çok fazla insan öldü"

İngiltere'nin Orta Doğu konusundaki duruşuna bir "reset attığını" belirten Burnham, bir grup ülkeyle birlikte adımlar attıklarını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te yaşadıklarının Gazze ve Batı Şeria'daki hiçbir eylemini meşrulaştıramayacağının altını çizen Burnham, "Çocuklar da dahil olmak üzere çok fazla insan öldü. Çok az yardım bölgeye girebiliyor. Bu durum çok uzun zamandır devam ediyor. Korkunç acılar büyürken ve iki halk için de en iyi çözüm olan iki devletli çözüm vizyonu saldırı altındayken sessiz kalamayız." dedi.

Burnham, İsrail tarafından Batı Şeria'da inşa edilmesi planlanan yasa dışı yerleşim yerlerine tepki göstererek, "Buna izin verilemez. Bu nedenle harekete geçtik ve yasa dışı yerleşim yerleriyle ticareti yasakladık. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğunu belirttik. Acıların ve ölümlerin artık sona ermesini istiyoruz. İsrailli ve Filistinlilerin yan yana barış ve güvenlik içinde yaşamasını istiyoruz." diye konuştu.

İki devletli çözüme ilişkin konuşmalara devam edip bu hedefi hayata geçirmekte başarısız olmanın siyaset kurumuna güveni azalttığını kaydeden Burnham, "Düşmanlarımız da bunu istismar etmeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.