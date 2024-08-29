İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Paris'te Macron ile görüştü - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Paris'te Macron ile görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brexit sürecinin ardından zayıflayan AB ile ticari ilişkileri yeniden düzenlemek amacıyla çıktığı Avrupa turunun ikinci gününde Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ağırlanıyor.

29.08.2024 18:20
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NARİN DİRİ

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brexit sürecinin ardından zayıflayan AB ile ticari ilişkileri yeniden düzenlemek amacıyla çıktığı Avrupa turunun ikinci gününde Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ağırlanıyor. Starmer, dün Berlin'de Alman Mevkidaşı Olaf Scholz'la görüşmüştü.

İngiltere'nin İşçi Partili yeni Başbakanı Keir Starmer'ın bir dizi AB başkentine düzenlediği seyahatinin ikinci durağı Paris oldu. Starmer dün Berlin'de Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Macron ve Starmer'ın yasadışı göç ve kaçakçılık konularında ortak bir eylem planı üzerinde uzlaşması beklenirken, İngiltere'nin AB ile ticari ilişkileri revize etme talebi de görüşmenin konuları arasında. Fransa ve İngiltere 2022'den beri devam eden Ukrayna savaşında da aynı pozisyonda bulunuyor. Macron ve Starmer'ın görüşmelerinde Ukrayna'ya desteklerini yinelemeleri bekleniyor.

Fransız medyası, Macron'un Starmer'ı "sıcak bir şekilde" karşıladığı yorumlarına yer verirken, Macron'un Elysee sarayının avlusundaki merdivenlerde bekleyen üniformalı Cumhuriyet Muhafızlarının yanında durmak yerine dışarı çıkarak Starmer'ı kucaklamasına dikkat çekti.

Starmer: AB ile daha iyi ilişkiler istiyoruz

Olaf Scholz ile bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Starmer, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri yeniden düzenleme isteğinin 'Brexit'i tersine çevirme' anlamına gelmediğini belirtti.

Almanya ve İngiltere gelecek yılın başına kadar, savunma, enerji güvenliği, bilim ve teknoloji gibi alanlarda düzenlemeler içeren yeni bir anlaşma imzalamayı planlıyor. Starmer, anlaşmanın ticareti artırmayı, iş potansiyelini yaratmayı ve her iki ülkede de ekonomik büyüme sağlamayı hedeflediğini ifade etti. Scholz ve Starmer, dünkü görüşmelerinin ardından ayrıca 'yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele etmek amacıyla istihbarat ve veri paylaşımını' içeren ortak bir eylem planı üzerinde anlaştıklarını da belirtti. İki lider ayrıca Rusya ile savaşında Ukrayna'ya olan desteklerini de yineledi.

Starmer daha önce, 2020'nin sonlarında Boris Johnson hükümeti döneminde Brexit'in ardından AB ile imzalanan ticaret anlaşmasından "daha iyi" bir anlaşma talep edeceğini belirtmişti. Ancak, Brüksel'in mevcut Brexit ticaret anlaşmasında (TCA) büyük değişiklikleri kabul edip etmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Paris'te Macron ile görüştü - Son Dakika

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