İngiltere\'den 16 yaş altına sosyal medya yasağı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya erişimini yasaklama kararı aldıklarını" duyurdu. Starmer, çocukların teknolojinin hayatın her alanına nüfuz ettiği bir ortamda büyüdüğünü belirterek, "Çocuklara çocukluklarını geri veriyoruz" dedi.

BAŞBAKAN, SOSYAL MEDYA HESABINDAN VİDEO PAYLAŞTI

İngiltere Başbakanı Starmer, sosyal medya hesabından video paylaşarak, "16 yaş altındakiler için sosyal medya erişimini yasaklama kararı aldıklarını" açıkladı.

Starmer, duyurusunda, "16 yaş altındakiler için sosyal medya erişimini yasaklıyoruz. Bu günlerde çocuklar, teknolojinin hayatlarının her alanına sızdığı bir dünyada ayakları üzerinde durmayı öğrenmek zorunda. Buna artık izin veremem. Bu yüzden çocuklara çocukluklarını geri veriyoruz" ifadelerimi kullandı.