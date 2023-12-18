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İngiltere Başbakanlık Sözcüsü: Gazze'deki kiliseye saldırı dehşet verici - Son Dakika
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İngiltere Başbakanlık Sözcüsü: Gazze'deki kiliseye saldırı dehşet verici

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, İsrail güçlerinin Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne yönelik saldırısına ilişkin dehşet verici olduğunu belirtti. Sözcü, İngiltere'nin İsrail'in kendisini savunma hakkını desteklediğini ancak sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü: Gazze\'deki kiliseye saldırı dehşet verici
18.12.2023 - 19:21,
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İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, İsrail güçlerinin Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne yönelik saldırısına ilişkin, "Gazze'de kiliseye sığınan sivillerin öldürüldüğü ve diğerlerinin de yaralandığı yönündeki haberler dehşet verici." dedi.

Başbakanlık Sözcüsü, Londra'daki yabancı gazetecilere yönelik basın brifinginde soruları yanıtladı.

İngiltere'nin İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uymak koşuluyla kendisini savunma hakkını destekler pozisyonunun değişmediğini söyleyen Sözcü, çatışmalara sürdürülebilir bir ateşkese yol açacak şekilde verilecek insani araları desteklediklerini yineledi.

Hamas'ın silah bırakması gerektiğini ifade eden Sözcü, "İsrail'in neden kendisini savunmak zorunda kaldığını hatırlamak önemli." diye konuştu.

Sözcü, AA muhabirinin İsrail ordusunun Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalaması, gazetecilere yönelik saldırıları ve Gazze'deki Katolik kilisesine saldırılarına ilişkin sorularını da yanıtladı.

İsrail'in tünellere deniz suyu pompalamaya başlaması yönündeki soruya cevap veren Sözcü, "Bizim tutumumuz İsrail'in kritik altyapıyı baltalayacak herhangi bir eylemde bulunmaması gerektiği yönündedir. Bunun ötesinde sahada olup bitenler hakkında spesifik yorum yapamam." şeklinde konuştu.

AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un İsrail güçlerince darbedilmesi ve Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 90'ı aşması konusuna ise Sözcü, "Gazze'deki gazeteciler çok zorlu şartlar altında, çatışmada neler yaşandığını gösteren önemli bir rol oynuyorlar. Çatışma bölgelerinde görev yapan gazeteciler uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunuyor. Tüm tarafları gazetecilere yönelik saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü, Başbakan Rishi Sunak'ınHamas liderleri ve üyelerinin hedef alınması konusundaki İsrail'e yaptığı uyarısını hatırlattı.

Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne sığınanların İsrail ordusu tarafından hedef alınmasına yönelik soruya yanıt veren Sözcü, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de kiliseye sığınan sivillerin öldürüldüğü ve diğerlerinin de yaralandığı yönündeki haberler dehşet verici. Son haftalarda ve aylarda Gazze ve İsrail'de meydana gelen trajediler listesinde yer alan başka bir trajedidir. Tüm tarafları sivilleri korumaya çağırıyoruz. Sürdürülebilir bir barışa yol açacak sürdürülebilir ateşkesin acilen gerekli olduğuna inanıyoruz ve bu korumaya devam edeceğimiz pozisyonumuzdur."

Kaynak: AA
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