İngiltere, BMGK'de veto kısıtlaması girişimine katılarak desteği 128'e çıkardı - Son Dakika
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İngiltere, BMGK'de veto kısıtlaması girişimine katılarak desteği 128'e çıkardı

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin BMGK'de veto hakkının soykırım ve insanlığa karşı suçlarda kısıtlanmasına yönelik girişime katıldığını duyurdu. Böylece girişimi destekleyen ülke sayısı 128'e ulaştı; son 4 ayda 21 ülke daha girişime dahil olmuştu.

Fransa ve Meksika'nın soykırım ve insanlığa karşı suçlarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) veto hakkının sınırlandırılmasına ilişkin girişimine İngiltere'nin de katıldığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa ve Meksika'nın yıllar önce başlattığı ve BMGK'deki veto yetkisinin bazı suçlar söz konusu olduğunda kısıtlanmasına yönelik girişime son 4 ayda Karayipler, Güney Amerika ve Asya'dan 21 ülkenin daha katıldığı belirtildi.

Girişimin büyük suçlar karşısında BMGK'nin kilitlenmesinin önüne geçmeyi amaçladığı kaydedilen açıklamada, bu yıl ilk kez BMGK'de veto yetkisi olan ikinci bir ülkenin de girişime destek verdiği aktarıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin katılımıyla girişime destek veren ülke sayısının 128'e çıktığı ifade edildi.

Fransa ve Meksika, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve büyük çapta savaş suçları işlendiğinde BMGK'deki daimi üyelerin veto hakkını gönüllü olarak sınırlandırması için 2015'te ortak girişim başlatmıştı.

BMGK'de beş daimi üye olan Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'nin alınan kararları veto etme yetkisi bulunuyor.

Kaynak: AA
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