İngiltere Büyükelçisi Antalya'da Tarım ve Turizm Konularını Görüştü

(ANTALYA) - Birleşik Krallık'ın Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyet, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ziyarette ağırlıklı olarak tarım ve turizm konuları ele alındı. Büyükelçi Morris, sürdürülebilirlik ve çevre konusunun İngiltere'nin de önem verdiği konuların başında geldiğini belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaların turizmi canlandıracak ve turist sayısını arttıracak önemli faktörler olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Birleşik Krallık'ın Türkiye Büyükelçisi Morris ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek, turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, Antalya'nın İngiltere ile olan ticaret, turizm ve kültürel bağlarını daha da güçlendirmek adına görüşmenin önem taşıdığını söyledi. Antalya'nın tarım ve turizm potansiyeli hakkında heyete bilgi veren Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınma ve çevre konusunda yaptığı çalışmaları anlattı.

Antalya'nın geçen yıl 1 milyon 574 bin İngiliz turiste ev sahipliği yaptığını belirten Böcek, şunları kaydetti:

"Antalya'mız doğası, tarihi ile 640 km sahili olan, 700 bin yatak kapasiteli bir şehir. Turist sayısı bakımından dünyada dördüncü, Avrupa'da 3. sıradayız. Asya Belediye Başkanları Forumu tarafından 2025 yılı çevre başkenti ilan edildik. Turizmin yanında tarım var. Uluslararası FoodFest gastronomi Festivalimiz var. Dünyadan ve Türkiye'den Michelin yıldızlı şeflerimiz geliyor. Kültür, sanat, spor ve sağlık turizmi alanında da turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz. Antalya'mız tüm dünya liderlerinin de geldiği bir barış şehridir."

Aynı zamanda Sakin Şehirler Ağı (Cittaslow) Genel Başkan Yardımcısı olan Başkan Muhittin Böcek, Büyükelçi Morris'e turizm için büyük önem taşıyan sakin şehir çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

"Çalışmalarımızla Türkiye'ye örnek oluyoruz"

30 Büyükşehir Belediyesi arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınma ve tarım projeleri ile ilk sırada olduğunu söyleyen Başkan Böcek, tarım alanında yapılan çalışmaları da anlattı. Böcek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de işlem hacmiyle ilgili 3 yıldır birinci sıradayız. 1938 tüccar ve komisyoncumuz var. Üreticiler ile ilgili Kumluca'da hem paketleme hem kurutma tesisimizi açtık. Korkuteli'de de açtık. Burada kurutulan ve paketlenen ülkelerin yurt dışına satışıyla ilgili hazırlıklarımız var. Büyükşehir Belediyesi olarak kadın kooperatiflerimizi destekliyoruz. 53 sulama kooperatifimizin enerji ihtiyacının yüzde 85'ini karşılıyoruz. 145 bin konuta eşdeğer 53,5 MW temiz enerji üretiyoruz. Üreticilere her türlü fide, fidan, tohum, ekipman desteği sağlıyoruz. Budama ve arıcılık eğitimleri veriyoruz. Kapalı devre sulama sistemleri kurarak suyumuzu koruyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla Türkiye'ye örnek oluyoruz."

Büyükelçi Morris de Antalya'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, İngiliz turistlerin Antalya'yı çok sevdiğini ve her yıl giderek sayılarının arttığını söyledi. Sıcak karşılamasından dolayı Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür eden Morris, şöyle konuştu:

"İngiliz turistler geldiklerinde kendilerini güvende ve evlerinde hissetsinler diye çok güzel çalışmalarınız var. İngiliz takımları eğitim ve kamp amaçlı burayı sıklıkla tercih ediyor. Tarım teknolojileri, özellikle sürdürülebilirlik ve yeşil çevre konusu aynı zamanda İngiltere'nin de önem verdiği konuların başında geliyor. Çevreyi korumanın yanı sıra doğa turizmi, eko turizm, gastronomi turizmi de turistlerin çok ilgisini çeken konular. Sizin sunduğunuz bu çeşitlilik de turizmi çok daha fazla artıracak bir faktör."

Görüşmenin sonunda Böcek, ziyaretin anısına Morris'e ay yıldızlı plaket ve kadın kooperatifleri tarafından yapılan hediyeleri takdim etti.