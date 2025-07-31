İngiltere Cezaevlerinde Şiddet ve Ölüm Artışında Endişe Verici Veriler - Son Dakika
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İngiltere Cezaevlerinde Şiddet ve Ölüm Artışında Endişe Verici Veriler

31.07.2025 17:17
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İngiltere cezaevlerinde mahkum ölümleri ve personele saldırılarda ciddi artışlar yaşanıyor.

İngiltere ve Galler'de cezaevlerinde mahkum ölümleri ile personel ve mahkumlara yönelik saldırılar son bir yılda ciddi artış gösterdi.

İngiltere Adalet Bakanlığının yayımladığı güncel verilere göre, 24 Nisan 2024-25 Mart 2025 tarihlerinde cezaevi personeline yönelik 10 bin 568 saldırı yapıldı. Bu sayı, bir önceki döneme kıyasla yüzde 7 artış olduğunu ortaya koydu.

Aynı dönemde cezaevlerinde 401 mahkum hayatını kaybetti. Bu da ölümlerde bir önceki döneme kıyasla neredeyse üçte bir oranında artış olduğunu gösterdi. 86 kişinin ölümü intihar olarak kayda geçerken 7 mahkumun öldürüldüğü belirtildi.

Bakanlığın verileri cezaevlerindeki aşırı kalabalık, yetersiz tecrübe ve artan çete faaliyetleri nedeniyle hapishane sisteminde yaşanan krizin derinleştiğine işaret etti.

Cezaevlerinin yaklaşık yüzde 19'u "ciddi endişe" kategorisinde değerlendirildi. Bu oran, performans değerlendirme sisteminin yürürlüğe girmesinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Mart 2025'e kadarki 12 ayda toplam 30 bin 846 saldırı kayda geçti. Bu rakam, önceki yıla göre yüzde 9 artış anlamına geliyor. Aynı zamanda, erkek cezaevlerinde kendine zarar verme vakaları yüzde 5, kadın cezaevlerinde ise yüzde 6 arttı. Toplamda 77 bin 898 kendine zarar verme vakası yaşandı.

İngiliz hükümeti, şiddet ve suçları önlemeye yardımcı olması amacıyla yapay zeka tabanlı sistemlerin cezaevi süreçlerinde kullanılacağını açıklamıştı. Bu sistemlerle mahkumların risk düzeyinin belirlenmesi, yasa dışı iletişimlerin tespiti ve tehditlerin erken fark edilmesi hedefleniyor.

İngiltere Adalet Bakanı Shabana Mahmood'un Eylül- Aralık 2024 döneminde yürürlüğe koyduğu erken tahliye planı kapsamında da 6 bin 231 mahkum serbest bırakılmıştı. Tahliye edilen bu kişilerden 200'den fazlası 14 yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Cezaevlerinde Şiddet ve Ölüm Artışında Endişe Verici Veriler - Son Dakika

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