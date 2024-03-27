İngiltere'de 130'dan fazla milletvekili ve Lordlar Kamarası üyesi, İsrail'e silah satış lisanslarının askıya alınması için çağrıda bulundu

İngiltere'de 130'dan fazla milletvekili ve Lordlar Kamarası üyesi, İngiltere'nin İsrail'e silah satış lisanslarını askıya alması için Dışişleri Bakanı ile İş ve Ticaret Bakanlarına mektup yazdı.
Parlamentoda yer alan muhalefet partileri milletvekilleri ve Lordlar Kamarası üyelerinin, Dışişleri Bakanı David Cameron ile İş ve Ticaret Bakan Kemi Badenoch'a hitaben yazdığı mektupta, "Farklı partilerden parlamenterler olarak İsrail'e silah ihracatı lisanslarını derhal askıya almanız çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Mektupta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen Filistinli sayısının 32 bini aştığı, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğu vurgulandı.
Gazze'deki sivil altyapının yüzde 80'inin yok edildiğine dikkati çekilen mektupta, açlık tehlikesinin de kapıda olduğu belirtildi.
Mektupta şu ifadelere yer verildi:
"Bu bağlamda İngiltere'nin İsrail'e silah ticareti eskisi gibi devam edemez. İngiltere'nin Stratejik İhracat Lisansı Kriterlerinin 1'inci ve 2'nci maddesi ile Silah Ticareti Anlaşmasının 6'ncı ve 7'nci maddelerine göre, hükümetin, uluslararası insancıl hukuk veya uluslararası insan hakları hukukunu ciddi bir şekilde ihlal etmek veya bu ihlali kolaylaştırmak için kullanılabileceği yönünde açık veya ağır bir risk olduğu durumlarda askeri teçhizat ihracatını önlemesini gerektirmektedir."
İngiliz askeri teçhizatının Gazze'de kullanıldığı belirtilen mektupta, "Örnek olarak hükümet, İsrail F-16'ları için parça ihracatı lisansı verdi. Birleşmiş Milletler incelemesine göre muhtemelen İngiliz parçaları kullanılan bir jet, ocak ayında Gazze'de Uluslararası Kurtarma Komitesi ve Filistinliler İçin Tıbbi Yardım ekibinin bulunduğu bir yerleşkedeki İngiliz doktorları bombaladı." ifadeleri yer aldı.
Geçmiş İsrail-Filistin çatışmaları sırasında görevde bulunan hükümetlerin, İngiliz askeri teçhizatının kullanımına ilişkin bilgi paylaştığı kaydedilen mektupta, 2009 ve 2014'te İsrail'e silah ihracatı lisanslarının askıya alındığı da anımsatıldı.
"Bugün İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen şiddetin boyutu daha ölümcüldür ve İngiltere hükümeti harekete geçmekte başarısız olmuştur." değerlendirmesi yapılan mektupta, Kanada gibi bazı ülkelerin bu konuda harekete geçtiği hatırlatıldı.
Mektupta, ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekillerinin yanı sıra İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) İngiltere Parlamentosundaki lideri Stephen Flynn, Kuzey İrlanda'nın Sosyal Demokratik İşçi Partisi lideri Colum Eastwood, eski İngiltere- Galler Yeşiller Partisi lideri Barones Natalie Bennett ve Türk kökenli Lordlar Kamarası üyesi Barones Meral Hüseyin Ece'nin de aralarında bulunduğu 130'dan fazla parlamenterin imzaları yer aldı.
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